Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız.

-Proje terör örgütleri mantar gibi farklı coğrafyalarda türüyor, Müslüman kanı döküyor. Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir.

-FETÖ’nün ABD’den sonra en yoğun olduğu yer Güney Afrika’dır. Sizlerden destek bekliyoruz. Sakın bunların oyununa gelmeyin.

-Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yoktur, yapılamaz da. Asıl gayesi bizi birbirimize kırdırmak olan bu örgütlere karşı uyanık olmalıyız.

-Irkçılık, ayrımcılık hastalığının Müslüman toplumunun içine sızmasına izin vermemelisiniz.

-Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır.

-Darbe teşebbüsü sonrasında Güney Afrikalı kardeşlerimizin şahsımıza ve ülkemize destek verdiklerini biliyorum. Milletimiz bu desteği unutmayacaktır.