Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülkedir. Brunson davası da, tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, Yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir” dedi.
Bakan Gül'den, rahip Brunson davası açıklaması
27.07.2018 - 01:36 | Son Güncelleme: 27.07.2018 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un yargılanmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.
Etiketler : rahip,brunson,abdülhamit gül,abd türkiye,
573469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573469.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER