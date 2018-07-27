Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANKARA

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, yerel seçimlere yönelik çalışmaları ve genç belediye başkan adayları ile ilgili beklentileri gazetemize değerlendirdi. Büyükgümüş, şunları söyledi: “Biz genç adaylar olarak bir psikolojiyi kırdık. AK Parti’ye katı olarak karşı olan vatandaşımız bile ‘Sen genç adamsın, seni dinleyeyim’ dedi. Biz böylelikle onlara ulaşabildik. Bizim gençler üzerinden ulaşamadığımız hiç kimse kalmadı. Türkiye’nin geleceğine olan güven Cumhurbaşkanımız tarafından ciddi ölçüde ortaya konuldu. Bu AK Parti gençliği üzerinden gerçekleştirildi. Arkadaşlarımız sırf 18-25 yaş arasından olsun diye aday gösterilmedi. Profilleri iyi incelendi. Bu iş çıktığı zaman muhalefet ‘çoluk çocuk’ mantığı ile baktı. Bu meselenin ilginç bir tarafı da var. Örneğin, HDP, itiraz etti. Ama bugün Meclis’te 22 yaşında milletvekilleri var. Yerel seçimlerde de genç adaylar göreceğiz. ‘AK Parti ile siyaset gençleşiyor’ dedik. Buna uygun şekilde nasıl 24 Haziran genel seçimlerinde bunu başardıysak yerel seçimlerde de bunun artarak devam edeceğine inanıyorum. Çalışmalarımız ve hazırlığımız da bu yönde. Mahallî seçimlerde sırf genç olsun diye aday çıkarmayacağız. Oradaki demografik gücü temsil etmesi, teşkilatlarımızda bir geçmişinin olması önemli. Bizim adayımız olarak Belediye başkanı olacaksa toplumda temayüz etmiş olması lazım. AK Parti, kurumu şaha kaldıracak isimleri çıkartır ve aday gösterir. Bizim de gençlikle ilgili paralelimiz budur.”

Büyükgümüş, AK Parti'nin çok önemli bir siyaset okulu olduğunu belirterek "Biz cumhurbaşkanımızdan, il başkanlarımızdan siyaseti öğrenerek yetişiyoruz Cumhurbaşkanımız MYK’da benle sadece gençleri istişare etmiyor, dış politikadaki bir konuda da fikrimi alıyor. Bana sorarken aslında gençlerin fikrini önemsiyor" dedi.

180 bin kişilik dev bir kadro

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş, 25 Haziran’dan itibaren "daha güçlü olarak Mart 2019’a nasıl hazırlanmaları gerektiği, zayıf ve güçlü yönlerinin" muhasebesini yaptıklarını kaydederek şöyle konuştu: Gençlik Kolları Genel Merkezi olarak öncelikle büyük şehirlerden başlayacağız, sonra diğer şehirlerimize gideceğiz. Burada teşkilatlarımız ve gençlik kollarımızla bir araya geleceğiz. Neler eksik kaldı bizzat onlardan dinleyeceğiz. Bu seçimlerde inşallah her sandıkta bir genç koordinatörümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 180 bin kişilik dev bir kadro ile Mart 2019

seçimlerine hazırlanıyoruz.