Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanlı ay tutulması saat kaçta, kanlı ay tutulması ne zaman ve kanlı ay tutulması Türkiye'de en yakın nereden izlenecek gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde yaşanacak olan kanlı ay tutulması için heyecan dorukta. Kanlı ay tutulmasını bekleyenler kanlı ay tutulması ne zaman, kanlı ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek sorularına cevap arıyor. 27 Temmuz akşamı saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek olan kanlı ay tutulması Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden izlenebilecek.

Kanlı ay tutulmasının burçlara etkileri için tıklayın

Kanlı ay tutulması nedir?

Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine bir hayli yaklaşacağı tutulma esnasında dünyanın gölgesinin altında kalan ay, muhteşem bir bakır rengi ile keyfine doyum olmayacak bir görüntüye sahip olacak. Kanlı ay tutulması Türkiye ile birlikte Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmında izlenebilecek. İstanbul'da havanın açık olması hâlinde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanında portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlemlenebilecek.

Kanlı ay tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gereken hususlar

*Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.

*Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

*Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.

*Ay tutulmasını internet üzerinden canlı gözlemlemek isteyenler Slooh, TimeandDate.com ya da Virtualtelescopeeu sitelerini ziyaret edebilir.