Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Washington Post gazetesinde, Ankara ile Washington arasındaki Rahip Brunson krizinin perde arkasına ilişkin bir makale yayımlandı. Makalede, Erdoğan ve Trump'ın, NATO Zirvesi'ndeki görüşmede Brunson'a karşılık İsrail'de yargılanan Ebru Özkan'ın serbest bırakılması konusunda anlaştığı iddia edildi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Anadolu Ajansı'na konuşan bir Türk yetkili iddiaları yalanladı. Yetkili, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.

TAKAS İDDİASI

Gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, zirve sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu arayarak Ebru Özkan'ı istedi. Özkan, 15 Temmuz'da İsrail tarafından sınırdışı edildi.

Ebru Özkan, Türkiye'ye döndü. Türkiye'de ise 18 Temmuz'da Rahip Brunson'ın tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ekim ayına ertelendi. Mahkeme birkaç gün sonra ev hapsi kararı aldı.

Habere göre Türkiye sözünde durmadı. Başkan Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in yaptırım açıklamaları bunun üzerine geldi. Bir İsrailli yetkili, Hamas'a yardım etmekle suçlanan Ebru Özkan'ın Trump'ın talebi üzerine serbest bırakıldığını söyledi.