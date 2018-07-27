Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerleri tarafından Kudüs ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek üzereyken gözaltına alınan Ebru Özkan, büyük gündem oluşturmuştu. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliye edilen, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve 16 Temmuz'da Türkiye'ye dönen Ebru Özkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Ebru Özkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Neden gözaltına alındı? İşte merak edilenler...

EBRU ÖZKAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan,1991 yılında dünyaya geldi. Lisansını sosyoloji bölümünde tamamlayan ancak özel bir şirkette sekreter olarak çalışan Ebru Özkan, Kudüs’e daha önce de gitmiş. Kızının hayatından endişe eden Ebru Özkan'ın babası, diğer kızı Elif Özkan'ın Twitter hesabından bir video yayınlayarak yetkililerden yardım istemişti. Ebru Özkan, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlamayla yargılanıyordu. Türk vatandaşı Ebru Özkan, 12 Temmuz’da İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.