Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı tarafından lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 15'i Afganistan,11'i Filistin uyruklu 26 kişi, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı tarafından yine Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler Filistin uyruklu 18 kişiyi yakalayıp kıyıya getirdi. Aynı botta bulunan ve kaçışı organize ettiği belirtilen bir Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 11'i çocuk 44 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.