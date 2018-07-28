Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yapılan hastaneleri yakından takip ediyor. İlk iş olarak İstanbul’da yapımı devam eden hastane inşaatlarını ziyaret eden Bakan Koca, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Bakan Koca “Milletimizin daha modern ve konforlu şartlarda sağlık hizmeti alabilmesi için incelemelerde bulunduk” ifadelerini paylaştı. Bakan Koca’nın İstanbul’da inşaatını yakından incelediği hastaneler arasında; hizmete yeni başlayan 350 yataklı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yapımı devam eden 600 yataklı Marmara Üniversitesi Başıbüyük Ek Binası, 620 yataklı Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bin 100 yataklı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi var. Türkiye genelinde 45 ilde 65 yeni devlet hastanesinin inşaatı devam ediyor. Bu yıl bitmesi hedeflenen hastaneleri Sağlık Bakanlığı, yakından takip ederek yetkililerden süreç hakkında bilgi alıyor. En fazla devlet hastanesi yapılan iller şöyle; İstanbul 4, Balıkesir 3, Giresun 3, Hatay 3.