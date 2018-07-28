Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24 Haziran’da yaşadığı 7 puanlık oy kaybının yerel seçimlerde telafi edilmesi için, özellikle aday tespitleri konusunda çok hassas davranacaklarını söyledi.

AK Parti’nin hafta başı yapılan MYK toplantısında yerel seçimlerle ilgili çalışmalara 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongre sonrasında başlayacaklarını belirten Erdoğan’ın, 24 Haziran seçim sonuçlarının sandık bazlı analizlerinin yapılacağını, 2019 Mart ayındaki yerel seçimlere bu analizleri dikkate alarak hazırlanacaklarını dile getirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre 24 Haziran seçim sonuçlarının aday tespitlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Erdoğan “Yerel seçimlerdeki başkan adaylarımızı, 24 Haziran’da sandıktan çıkan mesajı dikkate alarak belirleyeceğiz. Kongremizi yaptıktan sonra, hiç zaman kaybetmeden başkan adaylarımızı tespit etmeye başlayacağız. Gönül belediyeciliği diye tarif ettiğimiz ve bu tarife uyacak adaylar üzerinde çalışacağız. Çok iyi tespitler yaparak, seçimlerden başarı ile çıkmaya odaklanacağız” dedi.



AYAK UYDURAMAYAN GİDİCİ

Erdoğan’ın, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının belediye başkanları ile ilgili hazırladığı performans raporlarını tek tek incelemeye aldığı öğrenildi. Verilen vaatlerin yerine getirilip getirilmediği, vatandaştan gelen şikâyetler, teşkilatların ve milletvekillerinin görüşlerinin yanı sıra, kamuoyu yoklamaları sonuçlarına dayanılarak hazırlanan raporlar, mevcut belediye başkanları ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici olacak. AK Parti kurmayları, çok sayıda belediye başkanının değiştirilmesinin ‘sürpriz olmayacağını’ belirterek, “Cumhurbaşkanı’na ayak uyduramayan, parti yönetiminin uyarılarını dikkate almayanlarla yola devam edilmesi mümkün değil” değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de AK Parti belediye başkanlarına gönderdiği mesajda, önemli uyarılarda bulunmuş ve halkın tepkisini çekecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istemişti. Erdoğan, başkanlara “Lüksten, tavırdan, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız. Herkesin derdini anlatabildiği kişiler olma vasfımızı daha da güçlendirmeliyiz. Teşkilatıyla kavgalı, milletvekiliyle kavgalı, meclis üyeleriyle kavgalı bir belediye başkanı olamaz” demişti.