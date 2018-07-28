Çankırı’da, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyareti öncesi üzücü bir kaza yaşandı. Kastamonu-Çankırı yolu Kenbağ mevkisinde güvenlik önlemi alan polislere 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç çarptı. Olayda Harun Şahin isimli bir polis şehit oldu, ismi öğrenilemeyen bir polis ise ağır yaralandı. Şehit olan polisin Kırıkkale kadrosundan olduğu öğrenildi.
TBMM Başkanı Yıldırım’ın ziyareti öncesi üzücü kaza: 1 şehit, 1 yaralı
28.07.2018 - 15:58 | Son Güncelleme: 28.07.2018 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı’da, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyareti öncesi yolda güvenlik önlemi alan polislere hafif ticari araç çarptı. Kazada bir polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı.
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