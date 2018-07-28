Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygularız" tehdidi hakkında çok sert bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD'ye yüklenen Bahçeli, "On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur? Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…" dedi.