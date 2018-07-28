İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezde olacağım."
Meral Akşener geri dönmeyi kabul etti
28.07.2018 - 18:50 | Son Güncelleme: 28.07.2018 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezde olacağım."
Etiketler : meral akşener,iyi parti,
573758 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573758.aspx
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