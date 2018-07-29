Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

JOHANNESBURG

Cumhurbaşkanı Erdoğan “BRICS, malumunuz Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika’nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu. Biz de kendilerine ‘eğer buraya bizi de dâhil ederseniz yeni bir isim size bulmuş oluruz’ dedik. ‘Oda BRICST olur’ dedik. Olumlu bakıyorlar. Özellikle Çin; ‘Ben genişlemeden yanayım’ diyor. Diğer ülkeleri de buraya katma gibi bir düşüncelerinin olduğunu gördüm. Böyle bir adım da atılırsa Türkiye olarak biz de burada yerimizi almış oluruz. Türkiye’nin BRICS bünyesinde önemli fırsatları yakalayabileceğine inanıyorum” dedi. Erdoğan yerli para ile ticaret konusunda BRICS üyesi ülkelerin olumlu yaklaştığını açıkladı.