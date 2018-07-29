Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Parti yönetimi, 1 Kasım seçimlerine göre oy kaybedilen yerleri ve bunların sebeplerini tüm detaylarıyla analiz ediyor. 24 Haziran seçimlerinde yaşanan oy kaybının nedenleri üzerinde duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarından bu yönde raporlar toplamaya devam ediyor. Erdoğan’ın özellikle Türkiye’de kadın ve genç seçmen profilleri üzerinde çalışılması talimatı verdiği öğrenildi. Kadın Kolları Başkanlığı, hem 24 Haziran seçimlerinde yaşanan oy kaybının nedenlerini araştırmak için yaptığı anket çalışmalarının sonuçlarını hem de üzerinde çalıştığı kadın seçmen profillerini önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunması bekleniyor. Ankette, 81 ildeki kadın kolları başkanlarına “Eksik kaldığını düşündüğünüz yönler”, “Karşılaştığınız güçlükler ve olumsuzluklar”, “En çok karşılaştığınız sorular”, “Neden AK Parti’nin oy kaybettiğini düşünüyorsunuz?” gibi sorular yöneltildi.



EKSİKLİKLER DÜZELTİLECEK

Anket çalışmalarının yanı sıra, seçim kampanyalarından meydanlardaki söylemlere kadar tüm unsurlar göz önüne alınarak rapor hazırlanıyor. Belirlenen eksikler düzeltilip sandığa öyle gidilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşkilatlarına “Seçimlere 7 ay kaldı, milletimizin verdiği mesajları doğru şekilde almazsak ve eksiklerimizi düzeltmeden sandığa gidersek, bu bize yakışmaz” mesajı verdiği öğrenildi. Erdoğan, teşkilatlardan gelecek raporlarla milletin sesine kulak verecek ve 2019 Mart’ı için kimlerin devam edeceği ve kimlerin kalacağı buna göre belirlenecek.