Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte özel uçak TUR ile, saat 03.10'da Ankara’ya ulaştı indi. Erdoğan'ı havalimanında Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan’a ziyaretleri sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir eşlik etti.