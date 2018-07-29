Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre, Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi. TSK, birliklerimizi silahla taciz eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Şırnak bölgesinde birliklerimizi silahla taciz eden iki bölücü terör örgütü mensubu terörist, 28 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiştir."