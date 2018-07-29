Son dakika haberine göre, Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi. TSK, birliklerimizi silahla taciz eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Şırnak bölgesinde birliklerimizi silahla taciz eden iki bölücü terör örgütü mensubu terörist, 28 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiştir."
Son dakika! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
29.07.2018 - 11:23 | Son Güncelleme: 29.07.2018 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre, TSK yaptığı açıklama ile Şırnak bölgesinde birliklerimizi silahla taciz eden iki teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : son dakika,şırnak,terörist,tsk,
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