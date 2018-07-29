Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da 45 yıllık bir kaportacı, orijinal parçalarla ve sadece bu araç için kullandığı sehpada bir buçuk senede topladığı 1975 model Murat 124 otomobilini 65 bin liraya satışa çıkardı.

Konya'da klasik otomobil meraklısı oto kaporta ustası 57 yaşındaki Osman Akten, kötü durumda aldığı 1975 model Murat 124 otomobilini tamamen fabrikasyon ürünü olarak modifiye etti. 45 senelik mesleki tecrübesinden faydalanan Akten, aracını özel bir sehpa üzerinde bir buçuk senede toplayarak 65 bin liraya satışa çıkardı. Osman Akten, bir internet sitesinde satışa çıkardığı otomobilinin fiyatını gösterdiği emek ve harcadığı miktara göre belirlediğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMA BİLE VERMİYORUM"

Aracı binmek için çocuklarına dahi vermediğini söyleyen araç sahibi Akten, "Arabam 1975 model yaklaşık 3 buçuk sene önce ben bunu 5 bin liraya almıştım. Ben kendim de kaportacı olduğum için aracın komple boyasını kazıttırdım üzerinde hiç bir parça kalmamak şartıyla söküldü. Sehpanın üzerinde ben bunu bir buçuk sene içerisinde toparladım. Hiçbir yan sanayi parça takılmadı. Arabanın fabrika çıkışı neyse onu uyguladık. Ne gerekiyorsa yaptım sırf boyasına 10 bin lira verdim. Artı benim bir buçuk senelik işçiliğim, hepsi para bunların. Para ile ölçülemez ama manevi bir değeri var, bu aracın. Muhafaza edemediğim için de satmaya karar verdim. İyi bir taliplisi gelirse satacağım ben bu aracı. Çünkü muhafaza edemiyorum. Ben bunu binmek için çocuklarıma bile vermiyorum" diye konuştu.

"45 BİN LİRA VERDİLER VERMEDİM"

Aracının bir internet sitesinde satışa çıkaran Osman Akten, "Aracın fiyatını 65 bin lira yazdık. Güzel bir rakam verirlerse, beni de kurtaracak bir rakam satarım. 45 bin lira verdiler bu araca vermedim, çünkü bu ayrı toplandı. Normal sıradan değil, bu özel toplandı" şeklinde konuştu.

Trafikte yaşadığı bazı olayları anlatan Akten, "Her lambada durduğumda araç satılık mı diyorlar. Mesela trafikte gidiyorum, adama yol veriyorum arkamdan arabayı seyrediyor. Geçsin diye sinyal veriyorum, yol veriyorum, geçmiyor arabaya bakıyor herkes. Trafikte herkesin gözü arabada" ifadelerini kullandı.

ARACINI TOPLAMAK İÇİN ÖZEL SEHPA YAPTIRDI

Aracın modifiyesi için özel bir sehpa yaptırdığını dile getiren Akten, "Aracıma özel sehpa yaptırdım. Alt tarafından başladım, üzerinden çıktım. Dükkanda kalfalarıma çocuklarıma bile el vurdurmadım. Hepsi kendi elimden geçti. 45 senelik meslek hayatımdaki ustalığımı sergiledim" dedi.