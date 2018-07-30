Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Kırgız Türk’ü olan güvenlik korucularının yaşadığı Ulupamir köyü, Kara Harp Okulu’ndan mezun olarak TSK’ya katılan ilk subaylarının heyecanını yaşıyor. Teğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu’ndan mezun olan korucu çocukları İbrahim Ulu, Ramazan Erol, Aykut Yiğit ve Manas Sancaktar, Türkiye’nin güvenliği için vatanın farklı bölgelerinde görev yapacak.

HEPSİ TEĞMEN

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Pamir Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemşit Horasan, Ulupamir Köyü’nde yaşanan heyecanı VATAN’a şöyle anlattı: Çok mutlu ve gururluyuz. Daha önce köyümüzden yüzlerce korucu, onlarca uzman çavuş ve astsubaylar çıkmıştı. Ancak ilk kez Türk Ordusu’na subay olarak hizmet edecek gençler gönderiyoruz. Köyümüzün 2 bin 500 nüfusu var. Yaklaşık 200 güvenlik korucusuna sahibiz. Her ailede mutlaka en az bir güvenlik korucusu bulunuyor. Genç teğmenlerimiz İbrahim Ulu ve Ramazan Erol’un babası güvenlik korucusu olarak emekli oldu. Aykut Yiğit ve Manas Sancaktar’ın ailelerinde de bir çok korucu bulunuyor. Biz vatanımız için canını vermeye hazır insanlarız. Şimdi artık orduda komutanlarımız da olacak.

36 YILDA 6 ŞEHİT

Van’a 132, Erciş’e ise 32 km. uzaklıkta bulunan Ulupamir, terörle mücadele de sembol olmuş bir köy. Bölgede PKK’nın giremediği tek köy olarak biliniyor. Cemşit Horasan, Ulupamir’in 36 yılda 6 şehit verdiğini belirtiyor: Yurdun dört bir tarafına dağılmış olanları da sayarsak toplam 4 bin Ulupamirli var. Türkiye’ye geldiğimiz 1982’den beri geçen 36 yıllık süreçte iki er ve 4 güvenlik korucusu olmak üzere 6 şehit verdik. Ancak vatanımızı korumaktan vazgeçmeyeceğiz.

İŞGALDEN KAÇTILAR

SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği), 1979’da Afganistan’ı işgal edince, Pamir Yaylası’nda yaşayan Kırgız nüfusunun bir kısmı Afganistan’ı terk ederek Pakistan’a iltica etti. Ancak Pakistan’da yaşayamayan Kırgızlar, Türkiye Büyükelçiliği’ne başvurarak yardım istedi. 1982’de Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in izniyle Pamirli 1.150 Kırgız uçaklarla Türkiye’ye getirildi. Önce Malatya’daki Afet Evleri ile Van’ın Karagündüz köyüne yerleştirildiler. 1987’de ise Turgut Özal’ın talimatı ile bir miktar ücret karşılığı devletin yaptığı altı ahır, üstü ev olan iki katlı evlere yerleştiler. Kendi istekleri ile köyün adını Ulupamir yaptılar. 1990’dan beri koruculuk yapan Ulupamir’e ilk PKK saldırısı 1992’de düzenlendi. O tarihten beri teröristlerin saldırılarına karşı bölgeyi korumaya devam ediyorlar.

MEHMETÇİK’E HALKTAN BAĞIŞ

Ulupamir’in ilk şehidi 2006’da Erciş’te terör örgütü PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden güvenlik korucusu Abdulselam Yar oldu. Sonraki yıllarda yine teröristlerle yaşanan çatışmalarda Selahattin Terzi ile 2016’da Turanbeg Günocak hayatlarını kaybetti. Köyün gençlerinden Tahabaldı Sezgin ile Muavillah İnan ise er olarak askerliklerini yaparken şehit oldular. Ulupamir’in son şehidi ise geçtiğimiz yıl yine Erciş’te gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Nazım Taşkent oldu. Ulupamir köyü son olarak Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçik’e destek olmak için anlamlı bir kampanya gerçekleştirdi. Mehmetçik için seferber olan köy halkı, topladığı 23 bin lirayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.