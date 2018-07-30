Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararına itiraz etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Singapur'da bir araya gelecek. İkilinin Ankara-Washington hattında krize yol açan Pastör Brunson konusunu görüşmesi bekleniyor.

KRİZE NEDEN OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rahip Brunson'un ev hapsine çıkmasının ardından yaptığı 'yaptırım' açıklaması ve tavır değişikliği ile ilgili konuşan Erdoğan, "Tavır değişikliği Trump'ın sorunu. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını doğru bulmayız. Dışişleri Bakanımız aracılığıyla, Ebru Hanım'ın İsrail'den çıkışına yardımcı olunması iletilmiştir. Ebru serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu. ABD'lilere pasaportunun verilerek Türkiye'ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik. 'Karşılığında Brunson'u vereceğiz' demedik. Bu tür bir pazarlık olmadı. Netenyahu'nun, 'Bana Trump telefon etti, biz de bıraktık' açıklaması oldu. Türkiye'deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Karara saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız" açıklamasında bulunmuştu.