Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa Kuvvetleri Komutanı Curtis Scaparrotti'nin çarşamba günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. ABD'li komutanın iki ülke arasındaki askerî ilişkilere yönelik temaslarda bulunması bekleniyor.
ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor
30.07.2018 - 19:16 | Son Güncelleme: 30.07.2018 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti'nin çarşamba günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Etiketler : abd,türkiye,avrupa,
574018 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574018.aspx
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