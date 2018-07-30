Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa Kuvvetleri Komutanı Curtis Scaparrotti'nin çarşamba günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. ABD'li komutanın iki ülke arasındaki askerî ilişkilere yönelik temaslarda bulunması bekleniyor.