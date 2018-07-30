KKTC'den Rodos'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi 50 kişi Türkiye'ye teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 28.07.2018 tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alınmıştır.
Son dakika 50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi
30.07.2018 - 22:09 | Son Güncelleme: 30.07.2018 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KKTC'den Rodos'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi 50 kişi Türkiye'ye teslim edildi.
Etiketler : kktc,rodos,fetö,
574041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574041.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER