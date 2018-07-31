Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gültekin, toplumda, helal gıda algısının sadece etten ibaret olduğunu belirtti. Bu konunun dar kalıplarla ele alınacak kadar basit olmadığını vurgulayan Gültekin, şunları söyledi: Helal kelimesi sağlığı da kapsar. Çünkü helal demek bir gıdanın, davranışın, hayat şeklinin inancımıza uygun olmasıdır. Bu direkt olarak sağlıklı olmasını da gerektiriyor. Helal gıda, inanca uygun olarak yasaklanmış katkı maddeleri ve üretim süreçlerini içermemesi gerekir. Yakın yıllara gelindiğinde artık dünya globalleşti. Konu sadece et değil, birçok hazır gıda tüketiyoruz. Marketlerden aldığımız gıdaların neredeyse yüzde 90’ı hazır paketli. Bunların üretiminde gıda katkı maddeleri kullanılıyor. Bu da ciddi bir helallik endişesi ortaya çıkarıyor. Gıdanın helal olabilmesi için, kullanılan bütün katkıların, paket malzemesinin, nakil esnasında bulaştığı diğer maddelerin, hatta içinde bulunduğu rafın bile komple değerlendirilmesi gerekiyor. Gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin bir kısmı hayvani kaynaklardan elde ediliyor. Özellikle domuz yağından elde edilen katkı maddeleri ne kadar kimyasal süreçlerden geçerse geçsin helal olarak kabul edilemez. Maalesef ülkemizde kullanılan hayvani kaynaklı katkı maddelerinin neredeyse tamamı yurt dışından ithal geliyor. Yurt dışında da bir helal endişesi yok. Dolayısıyla en ucuz malzemeden üretebilirler.