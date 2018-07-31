Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS Üniversite puanları, YKS tercih robotu, klavuzu yayınlandı mı, üniversite taban ve tavan puanları, 2018 YKS sıralamaya göre yerleşebileceğim 2 ve 4 yıllık üniversiteler hangileri ile YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? gibi merak ettiğiniz konulara buradan ulaşabilirsiniz. 2018 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından gece yarısı açıkladı. O saatlerde sonuçların açıklanmasını beklemeyen veli ve öğrenciler 2018 YKS sınav sonuçlarını sorguladıktan sonra Türkiye sıralamasına bakarak 2 ve 4 yıllık yerleşebilecekleri üniversiteleri araştırmaya başladı. YKS üniversite tercih robotu klavuzu yayınlandı mı ve üniversite taban ve tavan puanları diye sorgulayanlar 2018 YKS üniversite tercihleri ne zaman? diye de merak ediyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin ter döktüğü üniversiteye giriş sınavında öğrencileri sıralamasına göre yerleşecekleri 2 ve 4 yıllık üniversiteler alacakları öğrenci sayısını ve sıralamasını belirleyecek. YKS üniversite tercihleri başlamadan 2018 YKS robotu, klavuzu ve sıralamaya göre 2 ve 4 yıllık yerleşebileceğim üniversiteler hangileri tarzında sorular sorgulanmaya devam ediyor.

2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? soruları merak içerisinde sorgulanıyor. 2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu olduğu öğrenildi. Mustafa Emir Gazioğlu, 200 soruda 1 yanlış yaparak puan sıralamasına göre Türkiye birincisi oldu. Şimdi herkes Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, nerelidir, hangi liseden mezundur ve kaç yaşındadır sorularını soruyor. İşte Mustafa Emir Gazioğlu ile ilgili detaylar...

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI, YSK SONUÇLARI, TERCİHLER VE KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2018 TYT AYT YKS birincisi kim | YKS'de tam puan yapan çıktı mı 2018 TYT AYT YKS birincisi kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı, YKS'de birinci çıktı mı? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından gece yarısı duyurulan YKS sonuçlarının ardından şimdi 2018 YKS'de tam puan yapan çıktı mı ve YKS birincisi kim oldu gibi sorular da merak ediliyor. 2018 YKS'de ter döken adaylar sınavın ardından dün gece yarısı ÖSYM'nin sonuçları duyurmasının ardından 1 yıllık çalışma maratonunu tamamlamış bulunuyor. YKS sınav sonuçlarını öğrenenler 2018 TYT AYT YKS'de birinciler kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı gibi konuları da araştırıyor. İşte detaylar...

2018 YKS sıralamaya göre tercihler ne zaman?

ÖSYM tarafından yayınlanan ‘‘2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları’’ ön kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 7-14 Ağustos tarihinde tercih işlemleri tamamlanacak. T.C kimlik numarası ve şifreleriyle adaylar ÖSYM’nin resmî sitesinden tercihlerini yapacak. Fax, e-posta gibi yolla tercih yapanların tercihleri kabul edilmeyecek. Bu işlemlerin ardından adaylar, isterlerse tercih süresi zarfında aynı adresten yaptıkları tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise yine ÖSYM’nin resmî sitesinden duyurulacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Önlisans 150, lisans için 180 puan gerekli

ÖSYM, YKS sonuçlarını açıklar açıklamaz sınava giren adaylar ilk olarak, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini öğrenmeye çalışıyor. Önlisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek. Lisans programlarından tercih yapabilmek içinse AYT’den180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor.





2018 tercih süresi ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM’nin resmî sitesinde yer alan açıklamalar doğrultusunda tercih işlemini tamamlayan adayların sayfada, “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini mutlaka görmesi gerekiyor. Tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra 7-14 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir değişikliğin söz konusu olmayacağı ifade edildi. Tercih işlemini tamamlayan adaylara, 7-14 Ağustos arasında ÖSYM'nin sitesinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

2018 üniversite kayıtları ne zaman?

YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.