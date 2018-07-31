Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. ÖSYM, dün gece YKS sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2018 YKS birincisi kim oldu? sorusuna çevrildi. YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu, İhlas Koleji mezunudur. 2018 YKS sınavında 200 soruda yalnızca bir tane yanlış yapan Gazioğlu, büyük bir başarıya imza attı. İhlas Koleji Bahçelievler okul müdürü Murat Demir, sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Emir Gazioğlu ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak; ''Türkiye YKS 1.si öğrencimizi tebrik ederiz'' notunu düştü ve altına da ''Öğrencimiz okul birincisi'' ifadelerini paylaştı. İşte YKS'de birinci olan Mustafa Emir Gazioğlu ile ilgili merak ettikleriniz...

YKS Üniversite puanları, 2018 YKS tercih robotu ve üniversite taban ve tavan puanları | YKS üniversite tercihleri ne zaman? YKS Üniversite puanları, 2018 YKS tercih robotu, klavuzu ve üniversite taban ve tavan puanları, sıralamaya göre yerleşebileceğim üniversiteler ile YKS üniversite sıralamaya göre 2 ve 4 yıllık bölümler hangiler? tarzında konular şimdi öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Bunların yanında 2018 üniversite tercihleri ne zaman hangi tarihte başlayacağı da merak ediliyor. ÖSYM, 31 Temmuz itibarıyla büyük bir sürpriz yaparak YSK sınav sonuçlarını gece yarısı açıkladı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz 2018 YKS tercih robotu, klavuzu ve Türkiye sıralamasına göre yerleşilecek 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteler internetten araştırılıyor. İşte 2018 YKS üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak ve YKS tercih robotu ile sıralamaya göre 2 ve 4 yıllık yerleşebileceğiniz üniversiteler ile ilgili detaylar...

2018 TYT AYT YKS birincisi kim | YKS'de tam puan yapan çıktı mı 2018 TYT AYT YKS birincisi kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı, YKS'de birinci çıktı mı? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından gece yarısı duyurulan YKS sonuçlarının ardından şimdi 2018 YKS'de tam puan yapan çıktı mı ve YKS birincisi kim oldu gibi sorular da merak ediliyor. 2018 YKS'de ter döken adaylar sınavın ardından dün gece yarısı ÖSYM'nin sonuçları duyurmasının ardından 1 yıllık çalışma maratonunu tamamlamış bulunuyor. YKS sınav sonuçlarını öğrenenler 2018 TYT AYT YKS'de birinciler kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı gibi konuları da araştırıyor. İşte detaylar...

2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır?

TYT testlerindeki doğru ve yanlışlar bölümünde Türkçe'de 39 doğru 1 yanlış, sosyal bilimlerde 20 doğru 0 yanlış, temel matematik 40 doğru 0 yanlış, fen bilimlerinde 20 doğru 0 yanlış yapan Mustafa Emir Gazioğlu, YKS Türkiye birincisi oldu. Mustafa Emir Gazioğlu, AYT testlerindeki doğru/yanlış sayılarında ise matematik 40 doğru, fizik 14 doğru, kimya 13 doğru ve biyoloji 13 doğru soruya cevap vererek büyük bir başarıya imza attı. Diploma notu 99,19 olan Gazioğlu, İhlas Koleji mezunudur.

''MUTLULUĞUMU İLK ÖNCE AİLEM VE ÖĞRETMENLERİMLE PAYLAŞTIM''

Gazioğlu, sonuçların açıklanmasının ardından sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyleyerek, öğretmenlerinin sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade etti. Gazioğlu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Sınav sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım.” dedi. “Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Ancak çok çalışmanın yanı sıra düzenli ve disiplinli çalışmak gerekiyor.” ifadelerini kullanan Gazioğlu, kendisi için en iyi olacağına inandığı üniversiteyi seçeceğini söyledi.

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Demir, “Sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Emir’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Emir’e ayrıca üniversite hayatında başarılar diliyorum. “dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, böylesine önemli bir başarıya imza atan öğrencileri Emir Gazioğlu ile gurur duyduklarını söyledi. İhlas Koleji olarak üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerle yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini vurgulayan Yeltekin, “Özellikle 12. Sınıf öğrencilerimiz Haziran ayına kadar hazırlamış olduğumuz çalışma programlarıyla sınavlara hazırlandılar. Şehir dışında gerçekleştirdiğimiz sınav kamplarımız, akşam ders atölyelerimiz, bire bir çalışmalarımız ile gerçekten yorucu ve zorlu bir dönemin ardından sınavlara girdiler. Öğrencimizin almış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimize üniversite hayatında da başarılar diliyorum. Bu vesileyle hem öğrencimizi hem de öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.