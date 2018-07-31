Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok kazandıran sektörler, en çok kazandıran işler ve Türkiye'de en çok kazandıran meslekler 2018 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilgi ile sorgulanmaya başlandı. YKS'de başarı elde ederek iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm seçmek isteyen üniversite öğrenci adayları, en çok kazandıran meslekler ve Türkiye'de en çok kazandıran sektörleri şimdiden aramaya başladı. Sıralama ve aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar, tercih işlemleri başlamadan yaşamını rahat bir şekilde idame ettirebilecekleri iyi bir mesleği seçmek için şimdiden araştırmalara başladı. 2018 yılı için Türkiye'de en çok kazandıran meslekler ile en çok kazandıran işleri sizler için derledik. İşte detaylar...

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2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, liseden mezunudur, nerelidir, kaç yaşındadır? soruları merak içerisinde sorgulanıyor. 2018 YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu olduğu öğrenildi. Mustafa Emir Gazioğlu, 200 soruda 1 yanlış yaparak puan sıralamasına göre Türkiye birincisi oldu. Şimdi herkes Mustafa Emir Gazioğlu kimdir, nerelidir, hangi liseden mezundur ve kaç yaşındadır sorularını soruyor. İşte Mustafa Emir Gazioğlu ile ilgili detaylar...

2018 TYT AYT YKS birincisi kim | YKS'de tam puan yapan çıktı mı 2018 TYT AYT YKS birincisi kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı, YKS'de birinci çıktı mı? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından gece yarısı duyurulan YKS sonuçlarının ardından şimdi 2018 YKS'de tam puan yapan çıktı mı ve YKS birincisi kim oldu gibi sorular da merak ediliyor. 2018 YKS'de ter döken adaylar sınavın ardından dün gece yarısı ÖSYM'nin sonuçları duyurmasının ardından 1 yıllık çalışma maratonunu tamamlamış bulunuyor. YKS sınav sonuçlarını öğrenenler 2018 TYT AYT YKS'de birinciler kim, YKS'de tam puan yapan çıktı mı gibi konuları da araştırıyor. İşte detaylar...

YKS sonucunu gören öğrenciler, tercihler için araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar bazı öğrencileri mutlu ederken bazı öğrencilerde hayal kırıklığına neden oldu. İstediği sonucu elde eden üniversite adayları tercihler için araştırmalara başladı. Eğitim alacağı okulu ve bölümü iyi seçmek isteyen öğrencilere tavsiyeler de sıralanmaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, gazetelerin eğitim muhabirleri ile yaptığı sohbet toplantısında gelişen teknolojiyle birlikte günümüz mesleklerinin dönüşüm geçireceğini anlattı. Gençlerin gelecekte bu alanlara yönelmesinin ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirten Karaca, söz konusu mesleklerin maddi getirisinin de iyi olacağına dikkati çekti.

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Üniversite sınavları sonrasında meslek seçiminde bulunacak gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Karaca, geleceğin mesleklerini şöyle sıraladı:

"Dijital dönüşümle birlikte günümüzde bildiğimiz birçok meslek miadını dolduracak. Onların yerine öne çıkarak hayatımıza yön verecek olan meslekler şu şekilde:

Endüstriyel Veri Bilimciliği,

Robot Koordinatörlüğü,

IT/ IoT Çözüm Mimarlığı,

Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği,

Bulut Hesaplama Uzmanlığı,

Veri Güvenliği Uzmanlığı,

Şebeke Geliştirme Mühendisi,

3D Yazıcı Mühendisliği,

Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı,

Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı