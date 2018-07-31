Giresun’un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker duvara çarptı.

YOL KAPATILDI

Olayda tankerin patlama riskine karşı yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması başlatıldı.