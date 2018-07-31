Giresun’un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker duvara çarptı.
YOL KAPATILDI
Olayda tankerin patlama riskine karşı yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması başlatıldı.
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Giresun’un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker duvara çarptı.
YOL KAPATILDI
Olayda tankerin patlama riskine karşı yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması başlatıldı.
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