Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zorunlu tutulan bu uygulamadan sonra Bodrum Şoförler Odası itirazda bulunulup kararın iptali için dava açtı. Davaya bakan Muğla 2’nci İdare Mahkemesinden de dikkat çeken karar geldi. Kararda, taksilere görüntülü ve sesli kamera takılmasının, ‘özel hayata müdahale’ olduğu belirtildi. Kararın gerekçesinde, şu açıklamalara yer verildi: Özel hayat ile kamusal hayat arasında sınır kesin bir şekilde belirlenemez. Kişiye tercih yapma fırsatı verilmeksizin kapalı bir alanda sesinin ve görüntüsünün sürekli kayıt altına alınması, kendini engelleme yükümlülüğü altına sokacaktır. Ayrıca yapılan müdahale suç ve terör olaylarını engellemek, takip edip araştırmak için dahi olsa ancak anayasanın 13’üncü maddesindeki şartları sağlayacak kanun hükmü ile yapılabilir.