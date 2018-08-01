Zorunlu tutulan bu uygulamadan sonra Bodrum Şoförler Odası itirazda bulunulup kararın iptali için dava açtı. Davaya bakan Muğla 2’nci İdare Mahkemesinden de dikkat çeken karar geldi. Kararda, taksilere görüntülü ve sesli kamera takılmasının, ‘özel hayata müdahale’ olduğu belirtildi. Kararın gerekçesinde, şu açıklamalara yer verildi: Özel hayat ile kamusal hayat arasında sınır kesin bir şekilde belirlenemez. Kişiye tercih yapma fırsatı verilmeksizin kapalı bir alanda sesinin ve görüntüsünün sürekli kayıt altına alınması, kendini engelleme yükümlülüğü altına sokacaktır. Ayrıca yapılan müdahale suç ve terör olaylarını engellemek, takip edip araştırmak için dahi olsa ancak anayasanın 13’üncü maddesindeki şartları sağlayacak kanun hükmü ile yapılabilir.
Emsal karar: Taksilere kamera takılamaz
01.08.2018 - 02:08 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 02:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığının talimatı sonrası Muğla’da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içinde toplu taşıma yapılan taksiler dâhil bütün araçların iç ve dış bölümlerine kamera sistemi takılmasına karar verildi.
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574257 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574257.aspx
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