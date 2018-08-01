Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski Yargıtay üyesi Dursun Murat Cevher’in yargılandığı davada tanık olarak dinlendi. Hamsici, darbe girişiminin ardından FETÖ üyeliğinden tutuklanan bazı sanıkların beyanlarını eleştirdi. Yapının önde gelenlerinin firari durumda bulunmasının, darbeden haberdar oldukları anlamına geldiğini de belirten Hamsici, cezaevindeki yapı mensuplarının artık bu darbeyi yapan cemaati terör örgütü olarak görmesi gerektiğini söyledi. Cemaatle 1977’de tanıştığını, sohbetlere katıldığını anlatan Hamsici, şöyle konuştu: Bu yapıdan olanların da artık darbeyi yapan, 250 vatandaşın ölümüne sebep olan bu yapıya artık cemaat demeyi bırakması lazım. O artık benim için terör örgütüdür ve bunlarla ilgili ne biliyorsam çıkar anlatırım. Ben bu düşüncelerle ifadeye gitmeden bir ay önce cezaevinde bildiklerimi aklıma geldikçe yazmaya başladım. Yüksek yargı mensubu bir insanın artık cemaatin darbe yaptığını bilmesi, söylemesi gerekir.



GÜLEN’İN TALİMATIYLA YAPILDI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanınca okula kayıt yaptırmak için 11 Eylül 1980’de İstanbul’da Beyazıt’taki bu cemaat evine gittiğini belirten Hamsici, şunları anlattı: Cemaat evinde bana ‘Bu gece ülkede sıkıntılı işler olacak. Gece polis veya asker eve gelebilir’ uyarısı yapıldı. Sabah 12 Eylül darbesi olmuştu. Adım gibi eminim ki bu örgüt 15 Temmuz darbe girişimini yapmıştır, Gülen denen alçağın talimatıyla yapıldığına kaniyim. 26 yılda bu cemaat 30 kat büyüdü. 80’de darbeden haberdar olan bu yapı şimdi ‘bilmiyordum’ diyerek sıyrılamaz.