Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



iPhone marka telefonu mercek altına alan özel ekip, telefonun şifresini kırmasının ardından iCloud hesabına ulaştı. İncelemede, Çiçek’in telefonuna kaydettiği alan konum verileri bulundu. Buna göre, Çiçek’in, 7 ve 8 Mart 2016 saat 02.36’da (T.S.) FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftlik evinde bulunduğu belirlendi. Öte yandan, bugün ABD heyeti Türkiye’ye gelecek. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının katılacağı toplantıda söz konusu yeni deliller ABD heyetine sunulacak.