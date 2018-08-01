Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı tam bir terör dalgasına dönüştü. Alman ordusunda geçen sene tespit edilen ırkçı yapılanma ve suikast planlarının ardından şimdi de Neonazi örgütlerin ölüm listesi ortaya çıkarıldı. 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü ve bu yapıyla paralel çalışan ırkçı örgütlere yönelik yeni belgeler açıklandı. Neonazi örgütleriyle ilgili olarak Federal Hükümete yöneltilen soru önergesine verilen cevapta, NSU örgütünün Almanya'da yalnız olmadığı, farklı isimler altında yapılanmaya gittikleri ve düşman listeleri oluşturdukları ve listeler arasındaki benzerliklere rastlandığı belirtildi. Federal Hükûmet, ırkçılara dönük 2011'den beri yapılan arama ve tutuklamalarda ele geçirilen belgelerde 25 bin kişiden fazla ismin adres ve telefonlarının bulunduğu ve bu listelerin düşman listesi olarak kayedildiğini duyurdu.



HANİ NSU 3 KİŞİLİK HÜCREYDİ?

Alman ordusundaki ırkçı yapılanmaya karşı yapılan araştırmalarda ele geçirilen belgeler ile NSU’nun ve “Nordkreuz” örgütünün elindeki listelerde de benzerlikler olduğu vurgulandı. Federal polisin, eyalet polis teşkilatı vasıtasıyla listede isimleri bulunan kişilerden sadece 3'üne ulaşarak, dikkatli olmaları konusunda uyardığı belirtildi. Geçen ay tamamlanan NSU davasında eli kanlı örgütün ölen 2 tetikçiden ve müebbet hapis cezası alan Beate Zschaepe’den oluştuğu ileri sürülmüş, örgütün devlet içindeki bağlantılarına ve diğer şebekelerle ilişkilerine hiç değinilmemişti. Başsavcılık, NSU’nun 3 kişiden oluştuğu tezini, binlerce sayfa resmi belgenin istihbaratçılar tarafından yok edilmesine rağmen savunmuştu. Bu arada Sol Parti Milletvekili Martina Renner, aşırı sağcı terör tehlikesinin güvenlik makamları tarafından görmezden gelindiğini belirterek, Federal Kriminal Dairesinin sadece 3 kişiyi bilgilendirmesini de eleştirdi.