Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere dün Singapur’a gitti. Çavuşoğlu’nun, Asya turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bu ülkede ikili görüşmesi yapması öngörülüyor. Çavuşoğlu ve Pompeo geçtiğimiz günlerde iki defa telefonda görüşmüştü. Singapur'da beklenen görüşme gerçekleşirse, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Rahip Andrew Brunson geriliminin ardından iki bakan ilk defa yüz yüze görüşmüş olacak.