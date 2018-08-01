Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. İkilinin rahip Brunson hakkında konuştuğu düşünülüyor. Görüşme talebi Pompeo'dan geldi.

GÖRÜŞME TALEBİ POMPEO'DAN GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde telefon konuşması yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

SON 15 GÜNDE 4 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü.

Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.

RAHİP BRUNSON NEDENİYLE TÜRKİYE-ABD ARASINDA GERGİN BİR DÖNEM YAŞANIYOR

Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan ABD'li rahip Brunson nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde gergin bir dönem yaşanıyor. ABD yönetimi Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye bir dizi yaptırım uygulanacağını belirtmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve yargı süreci İzmir'de devam eden Brunson geçen hafta ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Mahkeme, Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsine ve yurtdışına çıkış yasağına yaptığı itirazı dün reddetmişti.