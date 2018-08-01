Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan 'İdam meclisten geçerse ben imzalarım' açıklamasında bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK’nın katlettiği anne Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın cenazesine katılmak üzere Sivas Şarkışla’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden astsubay Serkan Karakaya ve acılı aileye başsağlığı diledi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından kısa biir açıklama yaptı:

Saygıdeğer kardeşlerim, hanımefendiler beyefendiler, aziz Müslümanlar her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehidimiz Nurcan kardeşimize, öbür taraftan Bedirhan Mustafa yavrumuza bu iki şehidimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyoruz.

Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz. Yerleri belli ve peygamberimize komşu. Böyle bir makama uğurluyoruz. Ancak burada bir gerçeği, sizlerin şahsında tüm milletimize, dünyaya ayrıca duyurmak istiyorum. O da şudur. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katili olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz.

Tabi bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Özellikle son haftalarda son yıllarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Ve bunlarla mücadelemiz inşallah son terörist kalıncaya dek devam edecek.

Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak suretiyle bunlara yol veriyor, yol açıyorlarsa da ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız