Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, gri listede yer alan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğru'nun öldürüldüğünü açıkladı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Ağrı Doğubeyazıt’ta 26 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan bölücü terör örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespitedilmiştir."