TSK, gri listede yer alan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğru'nun öldürüldüğünü açıkladı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Ağrı Doğubeyazıt’ta 26 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan bölücü terör örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespitedilmiştir."
Son dakika Gri listede yer alan Ahmet Doğuru öldürüldü
01.08.2018 - 17:34 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK yaptığı açıklama ile 26 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gri listede aranan terör örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru'nun öldürüldüğünü açıkladı.
Etiketler : tsk,gri liste,ahmet doğuru,
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