Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkâri'deki terör saldırısında bir anne ve bebeğinin şehit edilmesine sert tepki gösterdi. PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan anne ve bebeğin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade eden MHP lideri, "Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir,anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ’yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir" dedi.