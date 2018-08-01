Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi ’Orsk’ öğlen saatlerinde İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği savaş gemisi Marmara Denizi’ne açıldı. Savaş gemisinin güvertesinde askerlerin İstanbul Boğazı’nı seyrettikleri görüldü. 