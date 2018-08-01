Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi ’Orsk’ öğlen saatlerinde İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği savaş gemisi Marmara Denizi’ne açıldı. Savaş gemisinin güvertesinde askerlerin İstanbul Boğazı’nı seyrettikleri görüldü.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
01.08.2018 - 18:33 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanmasına ait 148 borda numaralı ’Orsk’ adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.
Etiketler : Rus Donanması,Rus savaş gemisi,
574349 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574349.aspx
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