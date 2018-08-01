Son dakika gelişmesi: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret edecek.
Son dakika! Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret edecek
01.08.2018 - 22:57 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi! CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret edecek.
Etiketler : CHP,Kemal Kılıçdaroğlu,Enis Berberoğlu,Oya Berberoğlu,
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