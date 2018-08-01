Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB'den alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının hizmete alımı amacıyla başlayan test sürüşleri tamamlandı.Daha önce temmuz ayında test sürüşleri nedeniyle 9 gün ara verilen ancak teknik heyetin 3 gün daha süre istemesi üzerine 3 Ağustos'ta toplu ulaşım hizmeti vermesi planlanan sürücüsüz metro, 2 Ağustos Perşembe gününden itibaren yolculara hizmet vermeye başlayacak.

Sürücüsüz metronun test sürüşlerinde herhangi bir teknik arıza ve aksaklık tespit edilmedi.Metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" bekleniyor.