Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stratejik ortak olarak gördüğümüz ABD, skandal bir karara imza attı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara'nın gönderdiği yüzlerce belgeyi sumen altı ederek FETÖ elebaşı Gülen'i Pensilvanya'daki sarayında koruyan Washington yönetimi, rahip Brunson'ın tutuklanmasını bir türlü hazmedemedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Amerikalı rahibin tutuklanmasındaki rollerini bahane gösterip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül için yaptırım uygulanacağını açıkladı. ABD bu kararla ilk defa Türkiye’de şahıslara yönelik yaptırım kararı almış oldu. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğu 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti. Rahip, elektronik kelepçeyle evinde denetim altında tutuluyor. Gülen'in iadesi istendiğinde topu yargıya atan Beyaz Saray, Türk yargısının kararlarını ise görmezden gelmeyi tercih ediyor. Sarah Sanders da rahibin 2 yıl önce tutuklandığını hatırlatarak "Türk yetkililerin Brunson’ı içeride tutması kabul edilemez" sözleriyle bunu ispatladı.

“KARŞILIKSIZ KALMAYACAK”

ABD'nin skandal tavrına sert tepki gösteren Ankara "aynı tonda" karşılık verileceğini vurguladı. Dışişleri açıklamasında "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki bakanımızı hedef alan söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine şüphe yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “ABD’de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne de tek kuruş param yoktur” açıklamasını yaptı.

Trump’ın tehditleri iç politikaya yönelik

Amerikalı uzmanlar Trump yönetiminin açıklamalarının perde arkasını analiz etti. Ortadoğu Enstitüsü uzmanı Prof. Dr. Daniel Serwer “Bu tavrın tamamen bizim iç politikamızla alakalı olduğunu ve Türkiye ile ilgisi bulunmadığını düşünüyorum” dedi.

Serwer, Trump’ın ABD’nin kurduğu ittifakları önemsemediğini ifade ederek, “İttifaklarımıza güvenmiyor. ABD’nin tek taraflı adım atmasını tercih ediyor. İttifak ilişkilerini bu denli dikkate almayan bir başkan görmedim” diye konuştu. Trump’ın hem Twitter’da hem de konuşmalarında zaman zaman kendisi ile çeliştiğini belirten Serwer “Twitter’da veya şahsen söylediği hiçbir şeye güvenemezsiniz. Trump’ın müttefiklerine sözlü saldırıları Rusya ve Çin’e yarıyor. Bu tavır ABD’yi güçlendirmiyor zayıflatıyor” yorumunu yaptı.