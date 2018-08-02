Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pelin Üzek Kılıç - Ömer Çetin- İbrahim Berat Yılmaz Ankara İHA

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun “sağlık problemleri” dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından takılan elektronik kelepçeyle evinde sıkı denetim altında tutuluyor. Ankara’daki Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Biriminde FETÖ şüphelisi olarak kayıtlı olan Brunson’un takip edildiği sistemi İHA ekibi görüntüledi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Şube Müdürü Serkan Mutan, Brunson’un konutuna “ev ünitesi” denilen cihaz kurulduğunu ve ayağında da kelepçe takılı olduğunu söyledi. Mutan, ayrıca, özel eğitim almış iki personelin Brunson’un izlemesini gerçekleştirdiğin belirterek “Düzenli olarak denetimli serbestlikteki denetleme birimlerimiz şahsın evine giderek denetlemesini gerçekleştiriyor” dedi.

Sistem hakkında da bilgi veren Mutan, bu cihaza dokunulduğunda ya da kelepçeye bir zarar verilmek istendiğinde merkezden haber alındığını kaydetti. Mutan, şöyle devam etti: Olumsuz bir durumda bir hareket prosedürümüz var. Kollukla 7 gün 24 saat irtibat kurduğumuz telefon numaralarımız bulunuyor. İlgili birimlerle haberleşerek kişinin konutundan ayrıldığı anı ilgili birimlere bildiriyoruz. Kişilerin denetlenmesi sadece bu cihazlara bağlı olarak kalmıyor. Aldığımız ek önlemler mevcut. Fiziki olarak da evlerinde Denetimli Serbestlik Denetleme memurları tarafından da her gün düzenli olarak kontrolleri yapılıyor. Bu şahsa özel olarak da kolluk birimlerinin almış olduğu önlemler var. Merkezle kolluk birimleri arasında bir irtibat var. Kişinin bunu kolundan çıkarmasına gerek yok. Buna dokunup zorlamaya çalışmaya başladığı andan itibaren biz sistemde bunu ‘kayıt sabotaj’ adını verdiğimiz bir sabotaj olarak görüyoruz. Vücudundan ayrıldığı anda da ‘vücut sabotaj’ olarak görüyoruz. Anlık olarak da müdahale prosedürünü başlatıyoruz. Bunu hiç çıkarmadan günlük hayatına kişi devam edebilir. Denize girebilir, duş yapabilir ıslanmasında hiçbir mahsur yok. Bununla günlük hayatına devam edebilir.



ÜÇ BİN KİŞİ İZLENİYOR

Elektronik İzleme Şube Müdürü Serkan Mutan, sistemin Adalet Bakanlığı içerisinde 2013 yılında hayata geçtiğini kaydederek, 7 gün 24 saat, özel eğitim almış 50 personelle Elektronik İzlemi Sisteminin çalıştırıldığını ifade etti. Mutan “Şu ana kadar 40 bin kişinin elektronik izlemeyle takibini tamamladık. Yaklaşık 3 bin kişinin de takibine devam ediyoruz şu an burada” açıklamasında bulundu.

500 FETÖ ŞÜPHELİSİ SİSTEMİN TAKİBİNDE

Serkan Mutan, elektronik izleme kapsamında kullanılan ev GSM ünitesi, GPS ünitesi, alkol ünitesi, mağdur koruma ünitesiyle ilgili de detaylı bilgi verdi. Mutan, kişinin belli bölgeye girip çıktığının takibi için GPS ünitesinin kullanıldığını anlatarak, şöyle konuştu: Kişinin ayağında bir kelepçe var. Evinde bir ünite var. Kişiye yüklenmiş bazı yükümlülükler var. Mesela Ankara ilinden çıkmaması gerekiyor ya da statlara yaklaşmaması gerekiyor. Ya da çocukların bulunduğu alanlara parklara okullara yaklaşmaması icap ediyor. Kişiyi anlık olarak takip ediyoruz. Bu alanlara yaklaştığını fark ettiğimizde de sistemden fark ediyor ve gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Yaklaşık 500 FETÖ/PDY şüphelisi sanık da bu sistemle takip ediliyor. Genellikle GPS ile konuttan çıkıp çıkmadıklarını takip ediyoruz biz sistemle.