Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Akıncı Üssü’ne yakın bir arazide bulunan ve darbe girişiminin sivil imamlarından Kemal Batmaz’a ait olduğu tespit edilen cep telefonundan Adil Öksüz’ün kayınbiraderiyle yapılan görüntülü aramalar çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında kurulan 12 kişilik özel ekip tarafından incelenen telefonlarda darbe girişimini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in verdiğine dair yeni deliller ele geçirildi. Hazırlanan raporda, Kemal Batmaz’ın diğer sivil imam Hakan Çiçek gibi görüntülü aramayla ABD ile görüşmeler yaptığı tespit edildi. Batmaz’ın telefonunun rehberinde FETÖ elemanlarının aktif olarak faaliyet yürüttüğü ABD, Almanya ve Güney Afrika gibi ülkelere ait GSM numaralarını kullanan kişilerin kayıtlı olduğu belirlendi.

Görüşme içerikleri deşifre edilen Batmaz’ın darbe girişiminden 4 gün önce ABD’de bulunduğu, 11 Temmuz 2016’da WhatsApp’tan “Abdülhadi USA” şeklinde kaydedilen 1 numaralı sivil imam Adil Öksüz’ün Amerika’daki kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım olduğu tespit edilen örgüt elemanıyla 9 dakika 37 saniye görüşme yaptığı kaydedildi. Yıldırım, FETÖ elebaşı Fetulllah Gülen’e darbe girişiminin son planını onaylatmak için ABD’ye giden Batmaz’a davetiye göndererek ülkeye girişini sağlamıştı. Sanık Batmaz, mahkeme önünde çelişkili ifade vererek Abdülhadi Yıldırım’ı bir dönem ortak iş yaptıklarını belirterek, Adil Öksüz’ü önce hiç tanımadığını daha sonra birkaç defa görmüş olabileceğini söylemişti.

“GÜLEN ABLA…”

Batmaz’ın telefonunda yine “17147452…” numaralı “Dilşat Abla Gülenabla USA” şeklinde ABD numarası kaydedildiği dikkat çekti. Raporda ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminin başlama saati olan 20.49’dan itibaren Hakan Çiçek ve Kemal Batmaz’ın ABD’de bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt elemanlarıyla cep telefonu kayıtlarında “+1” kodu ile başlayan ABD numaralarıyla sürekli görüşme ve mesajlaşmaların yapıldığı aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI’NIN KALDIĞI OTELİ ARAMIŞ

Raporda, yine Akıncı Üssü çevresinde bulunan bir cep telefonun kime ait olduğu tespit edilemediği belirtildi. Telefondan 15 Temmuz günü saat 17.26’da bir internet tarayıcısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece kaldığı Grand Yazıcı Otel’in arandığı tespit edildi. Arama sonrasında otelin internet sitesinin ziyaret edildiği de aktarıldı.