Mühimmatı, ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlattığı açıklanan ASELSAN'ın Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, testlerde bunu 9 katı hıza çıkardı. Konya'da yapılan atışlı testlerde saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızına ulaşıldı. Bu değer, barut kullanan klasik silahların mermiyi atma hızının yaklaşık 3 katına karşılık geliyor.
ASELSAN 'Tufan' ile rekor kırdı! Sesten 9 kat daha hızlı
02.08.2018 - 07:38 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 07:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN, dünyada henüz gelişme aşamasında olan elektromanyetik fırlatma sistemlerine yönelik çalışmalarında ulaştığı noktayla dikkati çekti.
Etiketler : aselsan,tufan,
574417 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574417.aspx
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