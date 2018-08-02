Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mühimmatı, ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlattığı açıklanan ASELSAN'ın Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, testlerde bunu 9 katı hıza çıkardı. Konya'da yapılan atışlı testlerde saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızına ulaşıldı. Bu değer, barut kullanan klasik silahların mermiyi atma hızının yaklaşık 3 katına karşılık geliyor.