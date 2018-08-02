Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD'nin yaptırım tehditlerine sert yanıt verdi. Soylu, "ABD'de bir malımız var; FETÖ. Onu bırakmayız alacağız" dedi.

ABD YAPTIRIM UYGULAMA KARARI ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, ABD vatandaşı Papaz Andrew Brunson'la ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıklamıştı.

"ABD'DE BİR MALIMIZ VAR; FETÖ, ONU ALACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden yaptırım kararıyla ilgili bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu"Amerika'da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." yorumunu yaptı.