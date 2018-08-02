Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, aracıyla astsubay eşini ziyaretten dönerken PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreninde gözyaşı sel oldu.

Türkiye’yi ayağa kaldıran katliama ilişkin detaylar yürek yaktı.

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile Nurcan Karakaya, iki yıl önce evlenmişlerdi. Uşak’ta görev yaparken, tayinleri Yüksekova Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’na çıktı. Temmuz başında Hakkâri’ye gittiler. Şehir merkezinden ev tuttular. 10 gün önce de eşyalarını getirdiler. Nurcan Karakaya, salı günü eşine sürpriz yapmak istedi. Sabah kalkıp kek, börek, pasta yaptı. Öğle saatlerinde küçük oğlunu yanına alarak aracıyla eşinin görev yaptığı üs bölgesine gitti.

ÜÇ METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Serkan Astsubay, çok sevindi. Silah arkadaşlarıyla eşinin getirdiklerini yediler. Nurcan Karakaya, üs bölgesinde iki saat kadar kaldı. Sonra eve gitmek için dönüşe geçti. Henüz on dakika olmamıştı ki şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Anne ve bebeğini taşıyan araç, Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkisinde hainler tarafından havaya uçurulmuştu. Mutfak tüpü ile güçlendirilen patlayıcı, aracı 20 metre uzağa savurdu. Yolda 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde çukur oluştu. Askerler hemen olay yerine koştu. Anne ve bebek şehit düşmüştü. Az önce babasıyla konuşan Serkan Astsubay, bu sefer acı haberi vermek için aradı: Baba, Nurcan’ımı vurdular!

Anne ve oğlunun cenazesi Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanlığında yapılan törenin ardından helitopterle Yüksekova’ya, oradan da Kayseri’ye gönderildi. Kayseri’den de karayolu ile Sivas’a...

5 DAKİKA SONRA PATLAMA

Dağ Komando Tugayı, nice şehit cenazesini sırtlamıştı. Ama ilk defa böyle bir acıya şahit oluyordu. Astsubay Serkan Karakaya, minik evladının yastığına sarıldı. Metanetini koruyordu ama içi yüreği yangın yeriydi.

“Üs bölgesinden ayrıldıktan 5 dakika sonra patlama meydana geldi” dedi ve o anı şöyle anlattı: “Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar. ‘Elimden bir şey gelmedi, ona yanıyorum.

Diyecek fazla bir şeyimiz yok. Devletimiz çok büyük. Allah devletimize zeval vermesin. Eşim de bu devletin, bayrağımızın altında şehit olduysa ne mutlu bana. En yüksek mertebede şu anda. Çocuğum daha bebekti, doyamadım. İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Biz bebek katili değiliz ama çocuğumun ve eşimin kanını yerde bırakmayacağız.”

SON DEFA ÖPTÜ

Astsubay Serkan Karakaya, minik tabutundan çıkardığı oğlunun kefene sarılı bedenini son defa öptükten sonra elleriyle kabre koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MECLİSTEN GEÇERSE ONAYLARIM

Terörün kökünün kazınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı “İdam cezası için atacağımız adım yakındır. Parlamentodan geçtikten sonra imzamı atarım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkâri’de PKK’lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas’ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Şehit eşine ve ailesine taziyelerini ileten Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘’Her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehidimiz Nurcan kardeşimize Bedirhan Mustafa yavrumuza bu iki şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Yerleri belli. Peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz. Ancak burada bir gerçeği sizlerin şahsında tüm milletimize dünyaya duyurmak istiyorum o da şudur bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu, işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilleri olarak bir kez daha görmüş oluyoruz. Bunların inine girdik girmeye devam ediyoruz devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok.

SON TERÖRİSTE KADAR…

Son yıllarda haftalarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Bunlarla mücadelemiz son terörist kalıncaya dek devam edecek. Bu milletin huzurunu bölmeye bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok. Birileri bu bölücü terör örgütüne yol veriyorsa da biz bunların peşini bırakmayacağız. İdam konusundaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Bütün mesele, parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır. Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız. 15 Temmuz’da FETÖ ile de bir mücadele verdik. Hâlâ veriyoruz ve vereceğiz.’’

ŞEHİT KARAKAYA 11 YAŞINDA YETİM KALMIŞ

Şehit Nurcan Karakaya ve evladının acı haberi yakınlarının yüreğine kor gibi düştü. Kızı 11 yaşındayken eşini kaybeden Suudiye Demir, 14 yıl sonra Nurcan’ının acısıyla yandı. Kızının ve torununun tabutuna sarılan Demir “Vatan sağ olsun. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. Onlar katlettikçe biz doğarız. 20 gün sonra izne ayrılacaktı kocası. 20 gün sonra kavuşacaktık” diye gözyaşı döktü. Kayınpeder Mustafa Karakaya da ‘’Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya doyamadığı bebeğimize kıydılar. Bunlar insan olamaz, soyları kurusun’’ diye tepki gösterdi.

PKK 40 YIL ÖNCE DE BEBEK KATİLİYDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük’te polis adaylarının mezuniyet töreninde, anne ve bebeğinin PKK tarafından katledilmesine tepki gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı. Soylu, şunları söyledi: “PKK, 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden, en alttaki adamına kadar PKK’nın alayı, dün de bebek katiliydi bugün de bebek katili. PKK ile kol kola girmiş herkes, her ülke ve her kurum, bu katliama dün de ortaktı bugün de ortaktır. Şehitlerimiz asker mi? Polis mi? Korucu mu? Hayır. Bir tanesi gencecik bir anne diğeri de onun tertemiz evladı. Kıymetli astsubayımızla olayın akabinde hemen görüştüm. Çelik gibi bir iradesi vardı.”

'SİYASİ YEDEKLER RAHAT UYUYOR MU?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anne ve evladına kıyan PKK ile destekçilerine çok sert tepki gösterdi: Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur. Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir, anaların can düşmanıdır. PKK, FETÖ ile birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir. Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç ortakları ne durumdasınız? Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz? Hainlere taviz yok. Bebek katillerine hoşgörü yok. Sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız.