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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
02.08.2018 - 10:38 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Oktay, “Büyük devletler uluslararası hukuk içinde davranır. Büyük devlet olmak askeri coğrafi büyüklükle olmaz” ifadelerini kullandı.
Etiketler : fuat oktay,
574447 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574447.aspx
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