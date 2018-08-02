Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnce, parti yönetiminin delegelere hem baskı uyguladığını hem de belediyeler üzerinden rüşvet dağıttığını söyledi.

''ANLATSAM İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZLAR''

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan İnce, "Belediyelerin, kurultay üyeleriyle doğrudan ilgisi var. ‘İşe alırız, partiye bina alırız, ihale veririz' teklifleri havada uçuşuyor. Örnek vereyim: Eskişehir'de parti delegemiz Betül Duman baskılar yüzünden partiden istifa etti. Delege Kemal Yavuz'un son 10 gün içinde bir yakını Odunpazarı Belediyesi'nde işe girdi mi? Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum" dedi.

''PARTİ, TÜRKİYE'DEN DAHA MI DEĞERLİ?''

"Bana dediler ki ‘Cumhurbaşkanı adayımızsın.' Bana cumhurbaşkanlığını teslim ediyorlar ama partiyi teslim etmiyorlar. Parti, Türkiye'den daha mı değerli?" diye soran Muharrem İnce, "126 oy tartışmasının yapıldığı zaman ben delegelerimizden 447 oy aldım. Şimdi, 600 delegemiz adaylığım için imza verdiyse. Alacağım oy sayısı bin civarındadır. Bunu onlar da biliyor" ifadelerini kullandı.