Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

lay, hafta sonu Çorum'da meydana geldi. İddialara göre, Güler Kayacı akşam eve gelmeyen oğlu Alperen Kayacı’yı aramak için dışarı çıktı. Esnaflara ve vatandaşlara oğlunu soran anne Kayacı, daha sonra oğlunu PTT Merkez Şubesi’nin arkasında darp edilmiş halde buldu. Bunun üzerine anne Kayacı, engelli oğlunu alarak hastaneye götürdü. Burada tedavisi yapılan engelli genç tedavisinin ardından taburcu edildi.

"LEŞ GİBİ KAN KOKUSU..."

Oğlunun darp edilmesine tepki gösteren anne Güler Kayacı, oğlunun yüzde 70 engelli olduğunu söyledi. Oğlunun akşam gelmemesi üzerine evden çıkarak çocuğunu aramaya başladığını dile getiren Kayacı, "Çocuğumu tanıdıkları için esnaflara nerede olduğunu sordum. Daha sonra PTT’nin oraya gittim şok oldum. Gittiğimde çocuğun ağzı ve burnundan leş gibi kan kokusu geliyordu" dedi.

"BUNLAR ORTALIKTA GEZMESİN!"

"Benim engelli evladıma bunu yapan yarın bütün engellilere ne yapmaz?" diye soran anne Kayacı, “Bunlar ortalıkta gezmesin adalet yerini bulsun. Ellerini kollarını sallayarak bu engelli çocuklara bu eziyeti vermesinler” diye konuştu.