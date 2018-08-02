Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin iki Türk bakan için aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi. CHP lideri, ABD'nin aldığı kararın aynısının iki ABD'li bakan için de alınması gerektiğini söyledi.

"ABD'Lİ 2 BAKAN İÇİN AYNI KARARI ALMALIYIZ"

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret etti. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Berberoğlu ve Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ABD'nin 2 bakanla ilgili aldığı kararla ilgili soruya, "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentoNun iradesini yansıtan bildiriye imza attık. Müttefikiz ABD ile ve bunun sağlıklı zeminde çözülmesi gerekir.

"DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA PENSİLVANYA VAR"

15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bunun arkasında Pensilvaya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. İade talebininde bulunması doğal. Yanlışlık "Ver papazı al papazı" cümlesinden kaynaklanıyor büyük ölçüde. Biz Türkiyede yargınınbağımsız olduğunu ifade ediyoruz. Bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu ülkede en önemli koltukta oturan kişi yargının bağımsız olmadığını "Sen onu verirsen ben de bunu verebilirim".

O cümlenin maaliyetini yaşıyoruz. 2 bakanın yaptıkları açıklamaları dikkatle izliyoruz. Sayın adalet bakanı da gerekli açıklamaları yapıtı. Yapmamız gereken şu; mütekabiliyet denen kural vardır dış politikada. Yapılması gereken ABD'li 2 bakan hakkında aldığı kararın aynısını almasını bekliyoruz. Kozlar eşitlenmiş olur" yanıtını verdi.