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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
02.08.2018 - 12:42 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : tsk,operasyon,hava harekatı,
574464 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574464.aspx
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