BİM marketler zincirinin her hafta Cuma günü gerçekleştirdiği kampanyalı ve indirimli ürün fırsatları her hafta tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Öyle ki büyük merakla beklenen bu ürünler her Cuma market kapılarında kuyruklara neden oluyor... Katalogda yine birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler müşterilerini bekliyor. BİM'in her hafta cuma günü yeni gelen fırsat ürünlerini duyurduğu BİM aktüel 3 Ağustos kataloğu yayınlandı. BİM aktüelde yine müşterileri kapıya dizip kuyruklar oluşturacak pek çok cazip ve indirimli ürün listeleniyor. Vatandaşlar her hafta BİM aktüel listesini yakından takip ederek, uygun fiyatlım alışveriş yapabilme imkanını yakalıyor. Aktüel ürünler her hafta Cuma günü tüketicinin beğenisine sunulurken vatandaşlar bu avantajlı indirim ürünlerinden istediklerini satın alabiliyorlar. BİM aktüel sürprizleri bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. İşte bu haftanın BİM market 3 Ağustos 2018 aktüel indirim fırsatları ve o merakla beklenen indirimli ürünler listesinde yer alan detaylar…

Bu haftaki indirim listesi çocuk kategorisi ürünlerinde +3 yaş çocuklar için Oyuncak Banyo Seti dikkat çekiyor. Setin içinde oyuncak banyo gereçleri, banyo hvlusu ve bebek bulunuyor. Bu oyuncak seti kız çocuklarının oldukça ilgisini çekecekmiş gibi görünüyor. BİM aktüel 3 Ağustos mutfak grubu indirimleri araştırılıyor. Bu haftanın indirimli BİM ürünlerinde Mutfak Grubu ürünlerine de geniş yer verilmiş. Hem kaliteli hem kullanışlı hem de şık tasarımlarıyla bu ürünleri çok cazip fiyatlara alabilmek mümkün.İşte merak edilen BİM aktüel market 3 Ağustos indirim listesi...

BİM 3 AĞUSTOS AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM 3 Ağustos aktüel ürünler listesinin diğer ürünlerine baktığımızda ise teknoloji ürünlerine daha az ağırlık verildiğini görüyoruz. Hem ekonomik hem kalitesiyle bu haftanın BİM aktüel ürünler listesinde yer alan diğer ürünler fiyatları ile de oldukça ilgi göreceğe benziyor. 3 Ağustos BİM aktüel indirimleri hem kaliteli hem ucuz ürünleriyle hız kesmeden devam ediyor.

• Paşabahçe 1000 CC kapaklı kavanoz 1,35 TL

• Paşabahçe 650 CC kapaklı kavanoz 1,15 TL

• Paşabahçe 5 litre kavanoz 12,90 TL

• Paşabahçe 3 litre kavanoz 11,90 TL

• Ofçay Rize çayı 3000 gram 49,95 TL

• Destan nane 250 gram 5,95 TL

• Fıçı Extra 3 kilogram hazır turşu salamurası 5,95 TL

• Efor 200 mililitre Üzüm sirkesi 4,45 TL

• Destan 100 gram limon tuzu 1,45 TL

• Kavanoz kapağı beşli 1,35 TL